КВУ: Дві парламентські сили можуть ухилятися від сплати податків
"Радикальна партія Олега Ляшка" та "Народний Фронт" не мають жодної офіційно зареєстрованої місцевої організації партії.
Про це повідомляє ВГО "Комітет виборців України".
"РПЛ та НФ формально мають осередки, однак де-факто вони є штучними утвореннями, які не здатні вести повноцінну діяльність ні у виборчий, ані у міжвиборчий періоди. Із понад 700 осередків РПЛ та 600 осередків НФ жоден не має статусу юридичної особи", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.
Він зазначив, що це призводить до того, що тисячі людей із регіональних структур партій змушені або працювати у тіні, або не проводити активної діяльності.
"Важко уявити, щоб центральна бухгалтерія партії оплачувала кожну гривню витрат місцевих організацій. І якщо звіти інших партій нараховують сотні сторінок інформації про їхні місцеві організації, то вказані політичні сили обмежуються лише одним документом", - сказав Кошель.
В КВУ також повідомили, що місцеві організації зі статусом юросіб мають: ВО "Батьківщина" - 655, "Опозиційний блок" - 76, "Самопоміч" - 74, БПП "Солідарність" - 29.
В ГО зазначають, що Закон "Про політичні партії в Україні" дозволяє існування осередків партій без статусу юридичних осіб, однак це не сприяє належній роботі регіональних структур, свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя.
"По-перше, місцеві організації партій без статусу юридичних осіб не здатні здійснювати повноцінну господарську та фінансову діяльність. Зокрема, через відсутність відкритих рахунків у банках… По-друге, це дозволяє політичним партіям в ручному режимі висувати кандидатів на місцевих виборах", - повідомляють у КВУ
Там також додають, що партії у такий спосіб уникають звітування перед НАЗК. Закон зобов’язує партії звітувати перед НАЗК не лише про власну діяльність, але й про діяльність їх місцевих організацій. Однак лише за умови, що вони мають статус юридичних осіб. В іншому випадку звітування не відбувається.
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