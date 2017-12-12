Вибух в Австрії: стало відомо, чи постраждали українці

Як повідомлялося, потужний вибух стався вранці 12 грудня на найбільшій газорозподільній станції Австрії поблизу міста Баумгартен. Після вибуху спалахнула пожежа.

За останніми даними, в результаті вибуху загинула одна людина, у 20 осіб незначні ушкодження, стан одного пораненого – дуже важкий.

Австрія поки припинила поставки газу через станцію в Баумгартені до інших європейських країн.