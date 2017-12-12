Вибух в Австрії: стало відомо, чи постраждали українці

836 переглядів
Вівторок, 12 грудня 2017, 15:39

Як повідомлялося, потужний вибух стався вранці 12 грудня на найбільшій газорозподільній станції Австрії поблизу міста Баумгартен. Після вибуху спалахнула пожежа.

За останніми даними, в результаті вибуху загинула одна людина, у 20 осіб незначні ушкодження, стан одного пораненого – дуже важкий.

Австрія поки припинила поставки газу через станцію в Баумгартені до інших європейських країн.

Теми: Австралія газ надзвичайна подія Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Віце-прем'єр-міністра Австралії звільнили через подвійне громадянство 27 жовтня 2017, 07:00
КНДР вимагає, щоб Австралія дистанціювалася від США 20 жовтня 2017, 06:08
В Австралії відвернено терористичну атаку на літак 30 липня 2017, 03:50
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У ГПУ пояснили позицію по Довгому: підозру треба доопрацювати
Екс-главу Донеччини вже не підозрюють у сепаратизмі, справу закрили
Генпрокуратура викликала Саакашвілі на допит
Кучма: Проблема обміну – заручники не хочуть повертатися в ОРДЛО
Усі новини
Made in Ukraine

Подарунки на Новий рік: одяг і прикраси made in Ukraine

небайдужі

Українці збирають гроші на реставрацію Підгорецького замку

гастро-тур

У Варшаві відкрився український ресторан Діми Борисова