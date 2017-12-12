ГПУ викликала на допит 28 грудня екс-міністра часів Януковича

Генеральна прокуратура викликає 28 грудня колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького для проведення слідчих дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні.

Про це свідчить повістка, оприлюднена на сайті Генпрокуратури.

"Ставицький Едуард Анатолійович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, ч. 1 ст. 297-5 КК України, Вам необхідно прибути 28 грудня 2017 року о 09 год. 30 хв. до прокурора відділу Генеральної прокуратури України Торопчина Станіслава Олеговича за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, каб. № 282", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі та інші процесуальні дії стосовно Ставицького мають вестися у кримінальному провадженні №42015000000002833 від 25.12.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів в особливо великому розмірі.

ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У травні 2017 року ГПУ зазначала, що офіційний Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.