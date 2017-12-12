Одеського активіста Стерненка підозрюють у збуті наркотиків

Колишньому керівнику одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку повідомили про підозру в збуті наркотиків.

Про це повідомляється на сайті Київського районного суду Одеси.

Цей же суд у вівторок ввечері має обрати підозрюваному запобіжний захід.

"Активісту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ("пособництво" – УП), ч.3 ст.307 КК України", – йдеться в повідомленні.

Частина 3 ст. 307 ККУ ("виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут організованою групою наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або із залученням малолітнього або щодо малолітнього") передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

"Вважаю це продовженням політичних репресій як помсту за мою активну опозицію до діючої влади в Одесі", – написав Стерненко у Facebook.

Активіст також зазначив, що злочин, в скоєні якого він підозрюється, датується 2014 роком, а провадження проти самого екс-очільника одеського ПС було відкрито 29 листопада 2017 року.

Одеське видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Зазначається, що в липні цього року Київський районний суд Одеси виніс вирок п'ятьом наркоторговцям. Всі вони, крім одного, засудженого умовно, отримали невеликі терміни – від трьох з половиною до п'яти з половиною років позбавлення волі – і незабаром вийдуть на свободу відповідно до "закону Савченко".

Стерненко підозрюєтся також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Крім того, в 2015 році проти Стерненка було відкрито провадження за фактом викрадення депутата Комінтернівської райради, колишнього керівника райорганізації партії "Батьківщина" Сергія Щербіча.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.



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