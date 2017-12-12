Трамп підписав оборонний бюджет з 350 мільйонами доларів для України

Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, в якому передбачається виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Голос Америки, передає "Європейська правда".

Підписаний Трампом закон передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США.

Раніше обидві палати Конгресу США підтримала заклик президента Трампа до зміцнення збройних сил країни та ухвалили компромісний варіант законопректу про витрати Пентагону.

Нагадаємо, що цей закон, який визначає фінансування збройних сил США, ухвалюється щорічно.

Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Як зазначили раніше у посольстві України в США, проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах.

До документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави.

Крім цього, українські дипломати вказують на те, що вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.