Новий прем'єр Польщі хоче поглибити відносини з Україною

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Вівторок, 12 грудня 2017, 21:51

Польща хоче повернутися до справжнього стратегічного партнерства зі східними партнерами, зокрема Україною, Литвою і Грузією, та надати їм нову якість.

Про це заявив новопризначений голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Укрінформ".

"Ми хочемо повернутися до справжнього стратегічного партнерства на Сході. Ми плануємо поглибити наші відносини з Україною, Литвою чи Грузією і надати їм нову якість", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що основою безпеки Польщі є НАТО, а США залишаються головним союзником Польщі.

Як відомо, 7 грудня прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло подала у відставку.

11 грудня президент Польщі Анджей Дуда призначив новий уряд на чолі з Матеушем Моравецьким.

Теми: Польща Україна прем'єр
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