На Львівщині затримали міського голову, який пропонував хабара поліції

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Вівторок, 12 грудня 2017, 23:14

У Львівській області міський голова пропонував хабара оперативниками управління захисту економіки для закриття кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення закупівлі.

Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції.

"Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції викрили факт розкрадання бюджетних коштів під час здійснення державних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з міських рад придбала у комерційної структури сміттєзбиральну техніку за вартістю, завищеною на 295 тисяч гривень. Крім того, вона не відповідала вимогам тендерної документації.

За інформацією "Українських новин", мова йде про мера Старого Самбора 43-річного Ігоря Трухиму. Його обрали мером у 2015 році. Кандидатуру Трухими висунула Українська республіканська партія.

Слідчий відділ обласної прокуратури відкрив кримінальне провадження та встановив осіб, причетних до цього злочину.

"З метою закриття кримінального провадження та уникнення кримінальної відповідальності міський голова запропонував працівникам управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції 2 тисячі доларів неправомірної вигоди", - розповіли у відомстві.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідче управління ГУНП у Львівській області відкрило кримінальне провадження.

12 грудня, оперативники за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали мера під час спроби надання поліцейському хабара. Правоохоронці вилучили 2 тисячі доларів.

Наразі вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

Стаття 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, в межах якої проводилося затримання, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без неї.

 
 

Теми: Львівщина поліція хабар
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