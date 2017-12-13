США готові до перемовин з КНДР без попередніх умов - Тіллерсон

Сполучені Штати готові почати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, пише AFP.

"Ми готові провести першу зустріч без попередніх умов", - сказав Тіллерсон на політичному форумі Атлантичної ради в Вашингтоні.

"Давайте просто зустрінемося і поговоримо про погоду, якщо ви хочете, і поговоримо про те, чи буде це квадратний стіл або круглий стіл, якщо ви так хвилюєтеся", - сказав він.

Це, схоже, свідчить про пом'якшення позиції США, оскільки раніше США вимагали, щоб режим Кім Чен Ина продемонстрував готовність розглянути питання про відмову від свого арсеналу.

Він підкреслив, що Вашингтон "просто не може прийняти озброєну ядерною зброєю Північну Корею" і що президент Дональд Трамп "має намір забезпечити, щоб у них не було ядерної зброї здатної досягти берегів Сполучених Штатів".

Як відомо, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 4500 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.