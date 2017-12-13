В АП заперечують несплату Порошенком податків від продажу UMH

В Адміністрації президента заявляють, що заява українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, щодо несплати Петром Порошенком податків після продажу медіахолдингу UMH не відповідає дійсності.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації президента на запит Радіо Свобода.

"Гаманець Януковича", який переховується разом з ним від українського правосуддя у Москві, є сумнівним джерелом інформації", – завили в АП.

Як повідомлялось, бізнесмен-утікач Сергій Курченко подає позов проти генпрокурора за поширення нібито наклепу про зв'язки з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Зокрема, він заявив, що Порошенко не сплатив податки від продажу Курченку у 2013 році медіа-холдингу UMH group за 400 мільйонів доларів.

Як відомо, 5 грудня Генеральна прокуратура оприлюднила запис нібито розмови екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі і Сергія Курченка, на якому Саакашвілі нібито домовляється з ним про співпрацю.

Прокуратура стверджує, що він "за погодженням з самим Саакашвілі звернувся через довірену особу до Курченка, що ховається від правоохоронних органів у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угруповання".

Раніше повідомлялося, що Курченко подає до суду на президента України Петра Порошенка про захист ділової репутації, честі та гідності.

Як відомо, 22 березня Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Курченко втік до Росії відразу ж після втечі Віктора Януковича до Росії.

В Україні та США проти нього розслідуються низку кримінальних справ і застосовуються санкції.

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