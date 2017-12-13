Трамп підписав закон про заборону ПЗ Kaspersky Lab

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Про це повідомляє Reuters.

Заборона на використання російського ПЗ Kaspersky Lab є частиною законодавства про оборонну політику. Закон застосовується як до цивільних, так і до військових мереж.

"Справа проти Kaspersky добре документована і глибоко тривожить. Цей закон давно назрів", - сказала сенатор-демократ Жанна Шахін, яка ініціювала в Конгресі заклики видалити це ПЗ з урядових комп'ютерів.

Вона додала, що програмне забезпечення компанії станвить "серйозний ризик" для національної безпеки США.

Компанія "Kaspersky Lab" неодноразово заперечувала зв'язки з будь-яким урядом.

При цьому посадові особи США заявили, що крок, хоча і вітається, буде недостатнім.

Старший співробітник служби безпеки в міністерстві національної безпеки Крістофер Кребс, повідомив журналістам, що майже всі державні установи повністю видалили продукти російської компанії зі своїх мереж відповідно до вересневого указу.

Офіційна реакція Kaspersky на заборону не містила ніякої інформації, яка б змінила думку адміністрації, сказав Кребс.

Раніше "New York Times" повідомила, що співробітники ізраїльської розвідки, що стежать за російськими хакерами, виявили, що програмне забезпечення "Kaspersky Lab" використовується як свого роду пошук Google для виявлення конфіденційних даних, що зберігаються в державних установах США і інших країн.

Також повідомлялося, що Росія викрала секретні документи Агентства національної безпеки США, які неналежним чином зберігалися на домашньому комп'ютері одного з підрядників, на якому було встановлене антивірусне програмне забезпечення Kaspersky.