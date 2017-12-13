Трамп хоче урізати бюджет ООН ще на $ 250 млн

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Середа, 13 грудня 2017, 06:46

Сполучені Штати хочуть скоротити бюджет Організації Об'єднаних Націй на 2018-2019 рр., на $ 250 млн., окрім уже запропонованої Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем економії в $ 200 млн.

Про це, посилаючись на дипломатів, повідомляє AFP.

Гутерреш запропонував бюджет ООН на дворічний період в $ 5,4 млрд, заощадивши $ 200 млн. з бюджету на 2016-2017 роки.

Два дипломата сказали AFP, що Сполучені Штати висунули пропозицію про додаткове скорочення на $ 250 мільйонів доларів. Цього скорочення на 5 відсотків, за словами іншого дипломата, майже неможливо досягти.

Європейський союз також висунув пропозицію про залучення додаткових коштів в розмірі $ 170 млн. з бюджету цього року.

"Це класична гра, - сказав дипломат. "Завжди є два табори - Сполучені Штати і Європейський Союз - які хочуть скоротити бюджет і інші країни, які цього не роблять".

Оперативний бюджет ООН відділений від бюджету операцій з підтримки миру, який в цьому році був скорочений на 600 млн. під тиском адміністрації президента Дональда Трампа.

Сполучені Штати є фінансовим джерелом ООН номер один, надаючи 22 відсотка основного бюджету.

Бюджет обговорюється в комітеті Генеральної Асамблеї і, як очікується, буде прийнятий до кінця грудня.

Як відомо, Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.

Теми: ООН США
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