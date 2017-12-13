Держдеп занепокоєний спробою підриву свободи ЗМІ в Польщі

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Середа, 13 грудня 2017, 07:18

Сполучені Штати занепокоєні рішенням Польщі оштрафувати приватну телерадіокомпанію TVN, звинуватили в упередженому висвітленні демонстрацій біля парламенту минулого грудня.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

"Це рішення, як видається, підриває свободу засобів масової інформації у Польщі, яка є близьким союзником та дружньою демократією. Вільні та незалежні ЗМІ мають важливе значення для сильної демократії", - заявила представниця Держдепартаменту США Гетер Нойєрт.

"Товариства, побудовані на належному управлінні, сильному громадянському суспільстві та відкритих і вільних ЗМІ, є більш успішними, стабільними та безпечними", - цитуються у заяві слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

"Ми залишаємось впевненими в силі та спроможності польської демократії забезпечити повноцінне функціонування та повагу до демократичних інституцій Польщі", - сказано у заяві.

Як повідомлялось, Національна рада Польщі з телерадіомовлення (KRRiT) оштрафувала телеканал TVN 24 на суму 1,48 мільйона злотих (357 тисяч євро) за висвітлення протестів поблизу Сейма у грудні минулого року.

Рада прийшла до висновку, що телеканал порушив закон про радіо та телебачення шляхом заохочення незаконної діяльності та заохочення поведінки, що загрожує безпеці.

Нагадаємо, у грудні минулого року правляча партія Польщі "Право і Справедливість" заявила про намір створити при Сеймі медійний центр, який стане ключовим місцем взаємодії політиків і журналістів.

Влада планувала обмежити журналістам доступ до будівлі Сейму лише першим поверхом. 

Така ініціатива викликала хвилю протестів журналістів та опозиції, після чого журналістам заборонили доступ в Сейм Польщі 17 та 18 грудня.

Біля будівлі Сейму зібралися демонстранти, виникли сутички з поліцією. 20 грудня Сейм скасував всі обмеження для журналістів.

Теми: Польща свобода слова ЗМІ США
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