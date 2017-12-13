Доба в АТО: 24 обстріли, у тому числі з важкої артилерії і танків

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Середа, 13 грудня 2017, 07:26

За минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети, танки і важку артилерію.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної.

На Донецькому напрямку вдень противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм по оборонних укріпленнях ЗСУ між Водяним і Талаківкою.

У вечірній час ворожі обстріли із озброєння, яке давно мало бути відведеними від лінії зіткнення продовжилися.

Зокрема, загарбники вели вогонь із 120-мм мінометів по оборонцях Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а у районі шахти Бутівка стріляв танк.

Окрім того, неподалік Кам’янки і Новотроїцького окупанти порушували перемир’я з гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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