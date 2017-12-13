Полонених хочуть обміняти до 25 грудня – росЗМІ

Обмін полоненими між Києвом і бойовиками Донбасу має відбутися до 25 грудня.



Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на два джерела у мінській контактній групі.



Цю інформацію підтвердили і два співрозмовники в російських дипломатичних колах.



За інформацією видання, остаточні списки буде затверджено 20 грудня – того дня відбудеться останнє у 2017 році засідання контактної групи в Мінську.



Йдеться про 74 осіб, затриманих українською владою, та 306 полонених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Поки залишається неясною доля близько 30 ув'язнених, які, за даними української сторони, не хочуть повертатися в Донецьк і Луганськ.



"До цих людей, у бажанні яких залишитися в Україні сумніваються на Донбасі, українська сторона пропонує відправити незалежних експертів, щоб ті підтвердили їхні наміри. Це правильний і розумний хід", – сказав один із співрозмовників "Известий".



За словами співрозмовників видання, Київ серйозно налаштований вирішити питання обміну полоненими до зазначеної дати.