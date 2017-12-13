Один із адвокатів більше не буде захищати Януковича

Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські Новини".

Зазначається, що перед початком розгляду справи суд задовольнив клопотання державного адвоката Януковича Ігоря Ляшенко про припинення його участі у процесі, після чого той покинув зал засідання.

Раніше повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва заслухав міністра МВС Арсена Авакова і екс-прем'єра Арсенія Яценюка у справі про державну зраду, порушеній проти екс-президента Віктора Януковича.

Також повідомлялося, що суд вирішив допитати у справі про держзраду Віктора Януковича - президента Петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Як відомо, окрім інших справ, Януковича підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участі в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. 6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід із цього процесу.

Лінгвістична експертиза не встановила у публічних виступах екс-президента Віктора Януковича заклики до зміни конституційного ладу в Україні.