В Одесі невідомі кинули "коктейль Молотова" у Lexus чиновника
Двоє невідомих підпалили автомобіль Lexus начальника управління земельних ресурсів Одеської міськради Дмитра Кота, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на представника Головного управління Нацполіції в Одеській області.
"Кинули пляшку із запальною сумішшю і підпалили автомобіль Lexus", - зазначив поліцейський.
Подія сталася близько 21:00 12 грудня.
Відзначається, що автомобіль був припаркований на вулиці Артилерійській, 1, поблизу будівлі, в якій розміщено управління земресурсів.
Полум'я загасили вахтери.
На даний час правоохоронці проводять перевірку, встановлюють обставини події.
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