ФІФА заблокувала онлайн-купівлю в Криму квитків на ЧС-2018

581 перегляд
Середа, 13 грудня 2017, 11:20

Міжнародна федерація футболу заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в червні в Росії.

Про це повідомляє в середу сайт "Громадське ТБ".

Сайт ФІФА видає помилку при спробі замовити квитки на території півострова. Неможливо здійснити операцію й при використанні vpn-серверів.

Крім того, Крим позбавлений можливості транслювати поєдинки Мундіалю-2018 в фан-зонах.

За словами так званих "футбольних чиновників" анексованого Росією півострова, це пов'язано із санкціями. Подібна ситуація була з купівлею квитків на Кубок конфедерацій ФІФА, що відбувався в Росії.

Вказаний факт підтвердила заступниця міністра спорту РФ Наталія Паршикова. За її словами, для жителів анексованого Криму організовано продаж квитків через сайт Російського футбольного союзу.

Теми: футбол Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Динамо" й "Шахтар" дізналися суперників на плей-офф єврокубків 11 грудня 2017, 14:33
"Зоря" програла іспанцям і залишає Лігу Європи 7 грудня 2017, 23:59
"Динамо" виграє групу Ліги Європи і виходить до плей-офф 7 грудня 2017, 21:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Укрзалізниця" не повертатиме квитки он-лайн до завершення свят
В Ахметова забрали "Укртелеком"
Полонених хочуть обміняти до 25 грудня – росЗМІ
Хроніка 13 грудня. Газові погрози Росії та рандеву Савченко з ватажками "Л/ДНР"
Усі новини
здоров'я

Лікарні купують ліки від раку на 400% дорожче міжнародних організацій

Лайфхаки

Як отримати свій багаж в аеропорту швидше за інших

гастро-тур

У Варшаві відкрився український ресторан Діми Борисова