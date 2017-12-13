Місія ОБСЄ підтвердила, що бойовики заблокували Моспине

Спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не впустили у підконтрольне бойовикам місто Моспине, розташоване неподалік від Донецька.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 11 грудня.

Місія уточнювала повідомлення ЗМІ про те, що збройні формування заблокували доступ до підконтрольного "ДНР" м. Моспине (24 км на південний схід від Донецька).

"На південному в'їзді до Моспиного, на перетині вулиць Заоєва та Бірюзової, спостерігачі бачили 2 озброєних чоловіків, які охороняли в'їзд до міста; в одного з них на обличчі була вдягнена балаклава, а в області грудної клітки була нашивка у формі червоного хреста. Один із чоловіків підійшов до патруля СММ і сказав, щоб спостерігачі розверталися", – йдеться у звіті.

На запитання, чому, цей чоловік відмовився відповідати.

"На південно-східній околиці міста спостерігачі бачили 3 осіб в одязі військового типу біля загородження на дорозі. Один із цих чоловіків підійшов до членів патруля Місії і сказав, щоб вони розверталися, не надавши жодних пояснень", – додає СММ ОБСЄ.

У підконтрольному с. Бірюки (28 км на південний схід від Донецька), що поблизу Моспиного, 2 жінки віком 30-39 років повідомили команді спостерігачів, що вони жительки Моспиного, – і що коли вони виходили з Моспиного 11 грудня приблизно о 5 ранку, їх зупинили "військові".

"За словами жінок, "військові" перевірили їхні документи, що посвідчують особу, (і) проводять огляд будинків у місті. Жінки висловили занепокоєння, що їм не вдасться повернутися до міста, додали, що дітей відправили додому зі школи у Моспиному, оскільки більшість з вчителів не прийшли", – інформує місія.

"Також у Бірюках група з 4 чоловіків віком 20-29 років повідомила членам патруля місії, що всі дороги, що ведуть до Моспиного, були перекриті і нікому не дозволяється в’їжджати до міста чи виїжджати з нього", – додає СММ.

"За їхніми словами, проїзд громадського транспорту через місто заборонений, а "військові" перевіряють документи, що посвідчують особу, а також транспортні засоби. Вони додали, що чули про те, що в'їзд і виїзд були закриті, починаючи з 04:00 11 грудня, та будуть закриті до 04:00 12 грудня", – повідомляє місія.

Напередодні в медіа повідомлялося, що Моспине заблоковано бойовиками, по домівках ходять озброєні люди. Декому як привід називали перепис населення, декому – пошук зброї. Перевіряли телефони, проводили обшуки.

У ЗМІ та соцмережах припускали "зачистки" у місті чи облаву на "українських диверсантів".