На Луганщині знешкодили залишки ракети комплексу "Точка-У"

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Середа, 13 грудня 2017, 12:13

Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили артилерійський снаряд, який знайшов лісник неподалік від с. Нижнє Тепле Станично-Луганського району.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Луганської області.

Зазначається, що напередодні співробітник Станично-Луганського Державного лісомисливського господарства вияв у лісовому масиві неподалік від с. Нижнє Тепле Станично-Луганського району невстановлений предмет, схожий на артилерійський снаряд.

 
 

На місце виклику прибули пожежно-рятувальний черговий караул з піротехнічною групою ДСНС та представники ЗСУ, які встановили, що виявлений предмет – це залишки ракети комплексу "Точка-У".

"Роботи по розмінуванню ускладнювались наявністю в залишках ракети вибухової речовини – тротилу у кількості близько 160 кг", - повідомляють у прес-службі.

Там додають, що після 3 годин розмінування, залишки ракети "Точка-У" були передані для знешкодження військовим саперам.

Українська правда
Теми: Луганська область ДСНС
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