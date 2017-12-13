ФСБ перевірила слова Собчак про Крим на сепаратизм

Федеральна служба безпеки РФ не знайшла в заяві російської телеведучої Ксенії Собчак про те, що Крим належить Україні, призову до порушення територіальної цілісності.

Про це повідомляє "Русская служба Би-би-си" з посиланням на співрозмовника, знайомого з результатами експертизи.

"Співробітники служби провели лінгвістичний аналіз фрагмента прес-конференції телеведучої, де вона казала про Крим. За підсумками експертизи у ФСБ дійшли думки, що в її словах немає закликів до порушення територіальної цілісності Росії", - йдеться в повідомленні

Відомо, що експертиза тривала трохи більше місяця. Офіційно про її результати ФСБ не повідомляла.

За інформацією "Би-би-си", в штабі Собчак з висновком ФСБ згодні.

"В її словах дійсно немає закликів, а просто констатується факт про порушення міжнародних зобов'язань Росією", - вважає член штабу Собчак Олена Лук'янова.

За її словами, Собчак в цьому випадку не є винятком з точки зору правозастосування, оскільки її слова були юридично коректні.

"Ксенія професійна людина, за освітою - журналіст-міжнародник, вона використовує тільки чіткі формулювання і поправляє людей, коли її слова намагаються спотворити", - зазначила Лук'янова.

"Би-би-си" очікує коментаря від ФСБ.

За даними служби, слова Собчак про Криму також перевіряють в Генпрокуратурі РФ.

Як відомо, в кінці жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила на прес-конференції: "З точки зору міжнародного права Крим - український. Точка. Далі - давайте розмовляти. Як це буде відбуватися, що буде далі, як буде продовжуватися життя людей, які живуть в Криму? Тому що це важливо: як ось ці люди завтра повернуться до України".