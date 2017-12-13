У ГПУ порівняли експертизу розмов Саакашвілі з грою "Вгадай мелодію"
У Генпрокуратурі вважають, що аналіз записів розмов Міхеіла Саакашвілі з Сергієм Курченко - це все одно, що вгадати мелодію з 2 нот, тобто неможливо.
Про це заявив на брифінгу в середу речник ГПУ Андрій Лисенко.
"Можна порівняти проведення цієї експертизи з завданням вгадати мелодію з 2 нот. Тобто зробити висновок з 2 нот, яка це мелодія, неможливо. Наприклад, ноти "Фа" та "Соль" – вони використовуються в різних музичних творах, але зробити повний висновок, до якого твору вони належать – неможливо", - зазначив він.
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