На Донеччині обстріляли мера міста Білозерське

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Середа, 13 грудня 2017, 14:12

Поліцейські встановлюють обставини нападу на мера міста Білозерське на Донеччині.

Про це повідомляє 13 грудня Покровський відділ поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.

Поліцейські затримали правопорушника, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.

 

"Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію", – резюмують правоохоронці.

Теми: Донецька область поліція кримінал
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