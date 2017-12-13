На Донеччині обстріляли мера міста Білозерське
Поліцейські встановлюють обставини нападу на мера міста Білозерське на Донеччині.
Про це повідомляє 13 грудня Покровський відділ поліції Донецької області.
Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста.
Поліцейські затримали правопорушника, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5.
"Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію", – резюмують правоохоронці.
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