Корбан повернувся до України

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Середа, 13 грудня 2017, 14:29

Бізнесмен Геннадій Корбан повернувся до України.

Про це повідомив у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Він повернувся. Мій найкращий друг. Маленький єврей, який завжди прикривав мою здорову російську спину", – написав він.

 



"Я завжди знав, що це станеться. Знав навіть тоді, коли було зовсім нестерпно...", – додав Філатов

"Він повернувся. Пристібайтеся", – написав мер Дніпра.

У серпні 2016 року стало відомо, що екс-лідер партії "Укроп" Геннадій Корбан перебуває на лікуванні в Ізраїлі.

Він виїхав із України на підставі дозволу, даного Дніпровським райсудом Києва 7 червня 2016 року.

 
Теми: Корбан Філатов
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