Бізнесмен Геннадій Корбан повернувся до України.



Про це повідомив у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.



"Він повернувся. Мій найкращий друг. Маленький єврей, який завжди прикривав мою здорову російську спину", – написав він.





"Я завжди знав, що це станеться. Знав навіть тоді, коли було зовсім нестерпно...", – додав Філатов



"Він повернувся. Пристібайтеся", – написав мер Дніпра.



У серпні 2016 року стало відомо, що екс-лідер партії "Укроп" Геннадій Корбан перебуває на лікуванні в Ізраїлі.



Він виїхав із України на підставі дозволу, даного Дніпровським райсудом Києва 7 червня 2016 року.