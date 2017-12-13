Матіос: "Державотворці" знущаються над правоохоронцями

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скаржиться, що зміни в законодавстві призвели до погіршення умов праці правоохоронців.

Як приклад він наводить ситуацію, що склалася Печерському районному суді Києва 13 грудня.

"Дещо дикі зміни (немає сенсу іх навіть переповідати) у законодавстві – сьогодні, починаючи з 5 год. 30хв. слідчі і прокурори сформували живу чергу, щоб здати на розгляд клопотання про обшуки, арешти, вилучення документів, легалізації невідкладно проведених обшуків", – зазначає Матіос.

За його словами, черга стоїть і досі, а "ситуація принизлива і ну дуже нервозна".

"Держава, яка абсурдом прийнятих норм знущається з тих, хто її ( краще або гірше) охороняє- приречена на хаос і беззаконня", – наголошує прокурор.

Як відомо, Печерський районний суд Києва розпочинає роботу о 9-ій ранку.