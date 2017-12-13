Україната Польща будуть спільно шукати "історичну правду"

Українська та польська сторони домовились про створення міністерської комісії для вирішення історичних конфліктів між двома країнами.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на брифінгу у Харкові.

За його словами, Україну в комісії буде представляти віце-прем'єр Павло Розенко.

"Треба шанувати героїв, але треба рухатись уперед і створити кращі умови для майбутнього, щоб ніхто не міг вселити в серця українців та поляків ненависть та ворожнечу", - сказав Порошенко.

Він додав, що комісія збереться вже найближчим часом і почне "процес вивчення історичної пам'яті, щоб прибрати будь-які негативні моменти" між двома сусідськими країнами.

Його позицію підтримав і президент Польщі Анджей Дуда.

Він зазначив, що його розмова з Порошенком була довгою та непростою, але, на його думку, всі проблемні питання слід вирішити "у дусі добросусідства".

"Історія не детермінувала того, що відбулось. Те, що було колись, має вплив на те, що відбувається зараз, оскільки біль у серцях людей лишився. Тому політики мають на це зважати", - сказав Дуда.

"Закликаємо не робити кроків до чергових увічнень, які спираються на неперевірені наукові висновки, без проведення історичних досліджень, ексгумації увічнених осіб", - додав він.

Польський президент зазначив, що дуже переживає за випадки, коли "через увічнення фальсифікується історія".

"Щоб ми могли будувати майбутнє, треба підходити до правди спокійно і будувати міст до дружби між народами, а не роз'ятрювати рани", - сказав він.

Дуда додав, що комісія, про яку домовились глави держав, має також опрацювати питання щодо ексгумації тіл поляків та українців, які захоронені на території сусідських держав, щоб у подальшому уникнути фальсифікації історії та суперечок.

Раніше повідомлялось, що між Україною та Польшею розгорівся історичний скандал.

Серед складних питань взаємовідноси: Волинська трагедія, захоронення останків жертв конфлікту і функціонування католицької громади в Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявляв, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

У зв'язку з цією заявою МЗС України викликало польського посла.