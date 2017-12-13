Дуда: Польща зробить усе, щоб в Україні не було війни
Польща, як член Ради безпеки ООН, буде підтримувати ініціативу щодо введення миротворчої місії на всій території Донбасу.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
За його словами, Україна важливий сусід і тому може розраховувати на польську підтримку в Радбезі ООН.
"Як члена ради безпеки ООН, Польща буде підтримувати такого важливого для нас сусіда, як Україна, частина території якої наразі охоплена окупацією", - сказав Дуда.
Він додав, що прихильник того, щоб на Донбасі були присутні "блакитні шоломи за всіма канонами миротворчої місії" і не обмежувалися лише захистом представників ОБСЄ.
"Польща буде однією з держав, які будуть підтримувати ініціативу щодо ведення миротворчої місії на окуповані території Донецької та луганської областей. Україна може зараховувати на нашу підтримку", - сказав польський президент.
Дуда зазначив, що дуже важливо, щоб війна на сході України закінчилася і люди могли повернутися до своїх домівок і до мирного життя.
Раніше повідомлялося, що українська та польська сторони домовились про створення міністерської комісії для вирішення історичних конфліктів між двома країнами.
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