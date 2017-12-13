Дуда: Польща зробить усе, щоб в Україні не було війни

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Середа, 13 грудня 2017, 16:09

Польща, як член Ради безпеки ООН, буде підтримувати ініціативу щодо введення миротворчої місії на всій території Донбасу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, Україна важливий сусід і тому може розраховувати на польську підтримку в Радбезі ООН.

"Як члена ради безпеки ООН, Польща буде підтримувати такого важливого для нас сусіда, як Україна, частина території якої наразі  охоплена окупацією", - сказав Дуда.

Він додав, що прихильник того, щоб на Донбасі були присутні "блакитні шоломи за всіма канонами миротворчої місії" і не обмежувалися лише захистом представників ОБСЄ.

"Польща буде однією з держав, які будуть підтримувати ініціативу щодо ведення миротворчої місії на окуповані території Донецької та луганської областей. Україна може зараховувати на нашу підтримку", - сказав польський президент.

Дуда зазначив, що дуже важливо, щоб війна на сході України закінчилася і люди могли повернутися до своїх домівок і  до мирного життя.

Раніше повідомлялося, що українська та польська сторони домовились про створення міністерської комісії для вирішення історичних конфліктів між двома країнами.

Яна Міланова, УП
Теми: Україна Польща президент Дуда
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