Найцікавіше: 2001. Порошенко перестав бути регіоналом 2013. Антимайдан оголошено безстроковим 2015. Аваков кинув склянкою в Саакашвілі

2001, п'ятниця

– Новим головою Партії регіонів на партійному з'їзді обрано віце-прем'єра Володимира Семиноженка. Глава Державної податкової адміністрації Микола Азаров, який до цього часу очолював партію, припинив своє членство у ній на час виборчої кампанії.

Також під час з'їзду народних депутатів Петра Порошенка і Віктора Короля виключили з партії відповідно до поданих ними заяв.

На наступному з'їзді Партії регіонів у квітні 2003 року її очолив Віктор Янукович.

2004, вівторок

– Глава Адміністрації президента Віктор Медведчук подав заяву про відставку, повідомив УП керівник фракції СДПУ(о) Леонід Кравчук.

2005, середа

– Заступник голови правління російського "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що Україна втратила час для обговорення цін на газ та зажадав близько 220-230 доларів за тисячу кубометрів.

2006, четвер

– "Я згодний з тим, що відносини президента і прем'єр-міністра з низки питань стають усе більш конфліктними. Я не є автором цих конфліктів", – заявив президент Віктор Ющенко, коментуючи свої відносини з прем'єром Віктором Януковичем.

2007, п'ятниця

– Допит міністра транспорту Миколи Рудьковського в СБУ тривав понад три години, йому оголошено підписку про невиїзд.

Справа Миколи Рудьковського стосувалася подорожі "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня 2007 року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу.

2009, понеділок

– У Києві на Михайлівській площі представили логотип Євро-2012. Символ схожий на квітку з трьома пелюстками: ліворуч – червоно-біла, у центрі – оранжево-біла, яка нагадує футбольний м'яч, а праворуч – синьо-жовта.

У церемонії презентації взяли участь президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко, віце-прем'єр Іван Васюник, мери чотирьох українських та чотирьох польських міст, які прийматимуть чемпіонат Європи, президент УЄФА Мішель Платіні, президент ФФУ Григорій Суркіс та президент Польського футбольного союзу Гжегож Лято.

2010, вівторок

– "Якщо все піде за планом, то у 2015 році в Януковича не буде жодних конкурентів", – заявив голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін.

– Генпрокуратура відновила слідчі дії у кримінальній справі щодо подій на акції "Україна без Кучми" 9 березня 2001 року.

– У Києві за підозрою в зловживанні службовим становищем затримано колишнього члена уряду Юлії Тимошенко, екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

У квітні 2012 року Філіпчука засудили до 3 років позбавлення волі, а за рік президент Віктор Янукович підписав указ про його помилування.

2011, середа

– Печерський райсуд Києва скасував постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи щодо Леоніда Кучми за обвинуваченням у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе.

– В Апеляційному суді Києва відбулося засідання за апеляцією екс-прем'єра Юлії Тимошенко на вирок Печерського суду про її винуватість, але без участі самої Тимошенко.

2012, п'ятниця

– Перший віце-прем’єр Валерій Хорошковський подав президенту Віктору Януковичу заяву про відставку у зв’язку з незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра.

– Політичний діалог із чинною владою неможливий до припинення репресій, звільнення лідерів опозиції та скасування антинародних і антиконституційних законів, заявила Об’єднана опозиція "Батьківщина" у відповідь на пропозицію прем’єра Миколи Азарова сісти за стіл переговорів.

– Київську вчительку Ніну Москаленко, яку напередодні Печерський райсуд позбавив права власності на землю та житло в центрі столиці, ще й звільнили з роботи.

Жінку намагалися вижити з будинку, де їй належить дві третини площі. Власник ще однієї третини вимагав продати йому її частину будинку.

Вчителька не погодилась. Тоді група молодиків приїхала і почала розбирати огорожу будинку. Коли Москаленко вийшла, щоб їм завадити, жінку побили.

2013, субота

– Хроніка Революції Гідності.

В СБУ підтвердили, що Антитерористичний центр привів у готовність суб’єкти боротьби з тероризмом на території Київського регіону.

Як пояснили, такі заходи викликані "непоодинокими анонімними повідомленнями про замінування об’єктів з масовим перебуванням людей та погрозами вчинити вибухи".

За розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року покарають заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, начальника київської міліції Валерія Коряка і голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова, заявив генпрокурор Віктор Пшонка.

Провладний мітинг "Збережемо Україну" оголошено безстроковим. Про це йдеться в резолюції мітингу, яку зачитав зі сцени на Європейській площі депутат від ПР Михайло Чечетов. У резолюції в черговий раз висловлено "повну підтримку курсу президента й уряду".

Сенатор Джон Маккейн прибув до Києва, провів зустрічі з лідерами опозиції, главою МЗС Леонідом Кожарою та патріархом Філаретом. На Михайлівській площі сенатор оглянув блокпост євромайданівців.

2015, понеділок

– Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Детективи НАБУ внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про корупційні правопорушення у сфері атомної енергетики, у яких фігурує депутат від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

– Між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і главою Одеської облдержадміністрації Міхеілом Саакашвілі трапилася перепалка на засіданні Нацради реформ.

Після взаємних образ Аваков кинув склянкою в Саакашвілі.

2016, середа

– П’ятеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

Вранці бойовики відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі поблизу КПВВ "Майорськ". Одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

– Окружний суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні.

Колекцію скіфського золота вивезли на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Алларда Пірсона в лютому 2014 року. У колекції було більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Росія вимагала повернути експонати в анексований Крим.

Олег Поліщук, для УП