Антикорупційний суд: Геращенко сказала, коли може бути перше читання у Раді
Законопроект по антикорупційному суду може бути проголосований у першому читанні у січні.
Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає Укрінформ.
"Є питання антикорупційного суду, і я думаю, ми встигнемо ще цієї сесії, вірогідніше за все, в січні, в першому читанні проголосувати в парламенті і законопроект про антикорупційний суд, і про військовий суд, які мають бути негайно напрацьовані тими робочими групами, що пропонує створити президент", - підкреслила Геращенко.
"Наразі існує шанс прийняти в повному читанні закон про антикорупційний суд якнайшвидше для того, щоб протягом року він був створений і запрацював на повну в 2019 році", - наголосила вона.
Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.
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