Антикорупційний суд: Геращенко сказала, коли може бути перше читання у Раді

Законопроект по антикорупційному суду може бути проголосований у першому читанні у січні.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

"Є питання антикорупційного суду, і я думаю, ми встигнемо ще цієї сесії, вірогідніше за все, в січні, в першому читанні проголосувати в парламенті і законопроект про антикорупційний суд, і про військовий суд, які мають бути негайно напрацьовані тими робочими групами, що пропонує створити президент", - підкреслила Геращенко.

"Наразі існує шанс прийняти в повному читанні закон про антикорупційний суд якнайшвидше для того, щоб протягом року він був створений і запрацював на повну в 2019 році", - наголосила вона.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть народні депутати.