Саакашвілі не підозрюють у підготовці перевороту – ГПУ

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Четвер, 14 грудня 2017, 03:20

Гепрокуратура не підозрює лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у підготовці державного перевороту. Екс-президент Грузії підозрюється лише в сприянні членам злочинного угрупування Курченка-Януковича.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає УНІАН.

"Ми не підозрюємо Міхеіла Саакашвілі. Ми підозрюємо його праву руку Северіона Дангадзе у спробі перевороту та фінансуванні такої спроби. Самого Саакашвілі ми підозрюємо лише в сприянні членам злочинного угрупування Курченка-Януковича", – пояснив Луценко.

 "Слідство в цій справі веде СБУ. Тому слідчі служби прийшли затримати і направити до слідства. Фактично він відмовився, втікши з автомобіля. Після цього він переховувався в різних місцях і був затриманий, після оголошення в розшук співробітниками Національної поліції", – додав генпрокурор.

Як повідомлялося, 5 грудня Генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. 

Як відомо, 11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Теми: Саакашвілі Генпрокуратура Луценко
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