Одеського активіста Стерненка відправили під домашній арешт

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Четвер, 14 грудня 2017, 04:03

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Про це пише одеське видання "Думская".

Повідомляється, що Стерненка підозрюють у збуті наркотиків.

"Вважаю це продовженням політичних репресій як помсту за мою активну опозицію до діючої влади в Одесі", – написав Стерненко у Facebook.

Активіст також зазначив, що злочин, в скоєні якого він підозрюється, датується 2014 роком, а провадження проти самого екс-очільника одеського ПС було відкрито 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненко підозрюєтся також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

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Теми: Одеса
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