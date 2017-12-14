США звинуватили РФ у обстрілі мирних районів Донбасу

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Четвер, 14 грудня 2017, 04:36

США звинуватили РФ в ракетних і артилерійських обстрілах на Донбасі та закликали Кремль зробити кроки з врегулювання гуманітарної кризи.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація в Україні, на жаль, не покращується. США, як і раніше, глибоко стурбовані ескалацією насильства і погіршенням гуманітарної ситуації в східній частині України", - підкреслила Нойерт.

"США знову закликають Росію припинити артилерійські і ракетні обстріли українських мирних районів і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголосила вона.

"Гуманітарна ситуація на сході України зараз гірша, ніж за останні три роки. Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки з врегулювання гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил і згоди на надійну миротворчу місію ООН", - сказала Нойерт.

"США також закликають Україну зробити більше для захисту цивільного населення і стратегічної інфраструктури", - зазначила речниця Держдепу.

Теми: Донбас ОРДЛО Росія США
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