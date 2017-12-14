ПАРЄ розгляне проект резолюції щодо ситуації на Донбасі та в Криму

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Четвер, 14 грудня 2017, 05:59

Парламентська Асамблея Ради Європи на зимовій сесії обговорить проект резолюції щодо ситуації на сході України та в Криму.

Про це повідомляє офіційний сайт ПАРЄ.

Зазначається, що проект резолюції Комітет міграції прийняв у середу, 13 грудня.

"Понад 4 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, в результаті збройного конфлікту загинули більше 10 тисяч людей, кількість людей, постраждалих під час війни, сягнула понад 24 тисячі. Крім того, понад 1,6 млн людей внутрішньо переміщені, і майже півмільйона людей шукають притулку в інших країнах, більшість з них – в Російській Федерації", – йдеться в документі.

Проект також містить заклик до держав-членів Ради Європи докласти всіх зусиль, аби припинити конфлікт на Донбасі та до РФ – припинити фінансування бойовиків "Д/ЛНР".

Зимова сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 22-26 січня 2018 року.

Теми: ПАРЄ Україна Донбас Крим
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