Доба в АТО: 30 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув
За минулу добу, 13 грудня, бойовики 30 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув, ще 1 - поранено.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, щоправда, у вечірній час, інтенсивність обстрілів дещо знизилася", - йдеться в заяві.
На Луганському напрямку із настанням сутінок бойовики з гранатометів обстріляли оборонців Станиці Луганської та Луганського.
На Донецькому напрямку у другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки - противник неодноразово вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер.
Окупанти з піхотного озброєння вели вогонь по оборонцях Кам’янки, Пісків і шахти Бутівка. На Приазов’ї російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Гранітного.
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