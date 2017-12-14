Доба в АТО: 30 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

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Четвер, 14 грудня 2017, 06:23

За минулу добу, 13 грудня, бойовики 30 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув, ще 1 - поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, щоправда, у вечірній час, інтенсивність обстрілів дещо знизилася", - йдеться в заяві.

На Луганському напрямку із настанням сутінок бойовики з гранатометів обстріляли оборонців Станиці Луганської та Луганського.

На Донецькому напрямку у другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки - противник неодноразово вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер.

Окупанти з піхотного озброєння вели вогонь по оборонцях Кам’янки, Пісків і шахти Бутівка. На Приазов’ї російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Гранітного. 

Теми: АТО Донбас
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