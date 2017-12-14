У 2017 році 262 журналісти перебувають за гратами - CPJ

На кінець 2017 року рекордна кількість журналістів перебуває в ув'язненні в багатьох країнах світу.

Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).

"Станом на 1 грудня 2017 року CPJ виявив 262 журналісти, які перебувають за гратами по всьому світу. Ці дані засвідчили зростання порівняно з попереднім роком, коли ця кількість сягала 259 людей", - заявили у журналістській правозахисній організації.

За даними CPJ, 87% ув'язнених журналістів висвітлюють політичну тематику, 74% - перебувають за гратами за дії, які обвинувачення вважає спрямованими проти інтересів держави.

2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record:

262 journalists in jail worldwide.

97% are local.

87% covered politics.

74% received anti-state charges.

29% are freelancers.

8% are females.

193 worked online.

110 worked in print.#freethepress #pressfreedomhttps://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK — CPJ (@pressfreedom) December 13, 2017

Найбільше журналістів тримають за гратами у Туреччині (73), Китаї (41) та Єгипті (20).

CPJ називає ряд країн, які вперше з'явилися у списку, серед них - Україна.