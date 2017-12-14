У 2017 році 262 журналісти перебувають за гратами - CPJ
На кінець 2017 року рекордна кількість журналістів перебуває в ув'язненні в багатьох країнах світу.
Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).
"Станом на 1 грудня 2017 року CPJ виявив 262 журналісти, які перебувають за гратами по всьому світу. Ці дані засвідчили зростання порівняно з попереднім роком, коли ця кількість сягала 259 людей", - заявили у журналістській правозахисній організації.
За даними CPJ, 87% ув'язнених журналістів висвітлюють політичну тематику, 74% - перебувають за гратами за дії, які обвинувачення вважає спрямованими проти інтересів держави.
2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record:— CPJ (@pressfreedom) December 13, 2017
262 journalists in jail worldwide.
97% are local.
87% covered politics.
74% received anti-state charges.
29% are freelancers.
8% are females.
193 worked online.
110 worked in print.#freethepress #pressfreedomhttps://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK
Найбільше журналістів тримають за гратами у Туреччині (73), Китаї (41) та Єгипті (20).
CPJ називає ряд країн, які вперше з'явилися у списку, серед них - Україна.
Countries featured on census for first time in at least 12 months:#Algeria#Cambodia— CPJ (@pressfreedom) December 14, 2017
Dem. Republic of the Congo #DRC#Ecuador#EquatorialGuinea#Guatemala#Iraq#Morocco#Niger#Pakistan
The Republic of the #Congo #Brazzaville#Somalia#Uganda#Ukrainehttps://t.co/8OF1yn9OvS
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