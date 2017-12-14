Тіллерсон: Путін вдерся до України, і до питання Криму ми повернемося

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент РФ Володимир Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави.

Про це Тіллерсон заявив на форумі вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, передає Голос Америки.

"Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті – Росія обрала сторону Башара аль-Асада, а наш вибір був іншим; але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Вторгнення Росії до України є неприйнятним", - наголосив держсекретар США.

"Саме на цьому (неприйнятності вторгнення до іншої держави – ред.) заснований дуже суворий режим санкцій, які США та Європа наклали на Росію в результаті вторгнення. Цей режим не зміниться допоки вторгнення Росії до України не буде врегульоване і територіальну цілісність України не буде поновлено", – заявив він.

Припинення насильства на сході України є найбільш нагальним питанням на якому наголосив Держсекретар.

"Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%", – зазначив держсекретар США.

"Наш пріоритет – припинити насильство і вбивства на сході України і ми дивимось, чи можна досягти певної домовленості, залучити миротворців, щоб припинити це насильство", – сказав Тіллерсон.

Він також наголосив, що питання Криму не знято з порядку денного.

"Ми повернемося до питання про Крим. Я знаю, що Путін чітко зазначив, що це питання не розглядається, але з часом воно постане", – заявив Тіллерсон.

Раніше, під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, Тіллерсон заявив, що американські санкції щодо Росії залишатимуться чинними, поки Крим залишається анексованою територією, а російські війська перебувають на Донбасі.

"Європейська правда"