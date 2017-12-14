У Росії різко відповіли послу США на слова, що Крим – Україна
У Росії вважають, що послу США в Росії Джону Хантсману буде складно працювати в РФ після заяви про приналежність Криму Україні.
Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич прокоментував у Facebook заяву американського дипломата:
"Думаю, що після подібних умисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії".
"До його відома хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Тим більше, що США, в свою чергу, нічого для цього не роблять", – написав Клінцевич.
А російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у Twitter:
"Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто там живе, не мають відношення. Вони про Єрусалим уже сказали – краще б промовчали".
"Колишні колеги Хантсмана в Атлантичній раді запевняли мене: він серйозно налаштований на поліпшення відносин з Росією. Не думаю, що він обрав вірний шлях", – додав Пушков.
Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017
Бывшие коллеги Хантсмана по Атлантич.совету уверяли меня: он серьезно настроен на улучш. отн.с Россией. Не думаю, что он избрал верный путь.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017
Напередодні посольство США в Росії процитувало слова Хантсмана про те, що "Крим – це Україна", і що відновлення територіальної цілісності України є необхідним для поліпшення російсько-американських відносин.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»— Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk
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