У Росії різко відповіли послу США на слова, що Крим – Україна

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Четвер, 14 грудня 2017, 09:51

У Росії вважають, що послу США в Росії Джону Хантсману буде складно працювати в РФ після заяви про приналежність Криму Україні.

Так перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич прокоментував у Facebook заяву американського дипломата:

"Думаю, що після подібних умисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії".

"До його відома хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин. Тим більше, що США, в свою чергу, нічого для цього не роблять", – написав Клінцевич.



А російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у Twitter:

"Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто там живе, не мають відношення. Вони про Єрусалим уже сказали – краще б промовчали".

"Колишні колеги Хантсмана в Атлантичній раді запевняли мене: він серйозно налаштований на поліпшення відносин з Росією. Не думаю, що він обрав вірний шлях", – додав Пушков.

Напередодні посольство США в Росії процитувало слова Хантсмана про те, що "Крим – це Україна", і що відновлення територіальної цілісності України є необхідним для поліпшення російсько-американських відносин.

Теми: Крим США Росія анексія міжнародні відносини
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