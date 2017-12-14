Виклик на допит, що на сайті ГПУ, не стосується Саакашвілі – адвокат

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі не зобов’язаний іти на допит до Генпрокуратури, бо повістка Саакашвілі не надходила, а оприлюднена на сайті ГПУ не стосується його.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький під Печерським райсудом Києва, відповідаючи на питання, чи піде екс-президент Грузії на допит 18 грудня.

"Ми вважаємо, що це неналежним чином (наданий – ред.) процесуальний документ. Бо у кримінально-процесуальному кодексі немає такого засобу надання повістки через сайт ГПУ", - сказав він.

Адвокат додав, що вони готові приймати повістку, але надану "належним чином".

"Друге – та інформація, що міститься на сайті ГПУ, зовсім не відповідає тим статтям, що вказані у підозрі (Саакашвілі – ред.). Там вказані статті, які не стосуються Міхеіла в рамках його справи. Цей документ до Міхеіла відношення немає. Було б нелогічно казати, прийде він чи ні", - сказав Чорнолуцький.

"Він (Саакашвілі – ред.) не зобов’язаний прийти, бо це не документ, який стосується його кримінальної справи – раз, друге – це документ, який в неналежний спосіб доноситься до нього", - підсумував Чорнолуцький.

Як відомо, 12 грудня Генпрокуратура оприлюднила на своєму сайті повістку про виклик Саакашвілі 18 грудня на допит у якості підозрюваного в кримінальному провадженні за ознаками скоєння низки кримінальних злочинів.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Водночас суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

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