ЗМІ: Siemens готовий повернути РФ гроші за "кримські турбіни"

Німецька компанія Siemens готова повернути отримані за угодою зі структурою "Ростех" 150 мільйонів євро за турбіни, які незаконно опинилися в окупованому Криму.

Про це повідомляє російське агентство "РИА-Новости", з посиланням на заяву представника німецької компанії в Арбітражному суді Москви.

За даними видання, він повідомив, що через кліматичні умови газові установки за параметрами підходять тільки для Таманського півострова Росії.

Також повідомляється, що 14 грудня московський арбітражний суд продовжить розглядати зустрічні позови німецького концерну і структур "Ростех" щодо законності поставок турбін Siemens для споруджуваних в окупованому Криму електростанцій.

Як відомо, 5 липня інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела розповсюдило інформацію, що Росія направила до Криму газові турбіни німецького концерну Siemens, незважаючи на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.

Турбіни призначалися для проекту на Таманському півострові у Росії, але РФ запланувала використати їх для будівництва нових кримських ТЕС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

У компанії Siemens факт поставки заперечують. Пізніше стало відомо, що Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

У Siemens пообіцяли не допустити використання свого енергообладнання в окупованому Росією Криму.