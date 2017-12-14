60% українців не цікавляться політикою - опитування
Соціологічне дослідження, яке провів Центр Разумкова, показало, що велика частина громадян України не цікавляться політикою.
Про це заявив заступник генерального директора по аналітичній роботі Центру Разумкова Юрій Якименко, беручи участь у професійній дискусії про політичну культуру в Україні у четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс".
Він продемонстрував соціологічне дослідження, яке було проведено соціологами Центру у вересні в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донбасу.
Згідно з дослідженням, 60,3% респондентів не надто цікавляться політикою (43,1%), або не цікавляться нею зовсім (17,2%). Лише 37,7% відповіли, що дуже цікавляться політикою (5%) або скоріше цікавляться нею (32,7%). Не змогли відповісти 2% опитаних.
"Перше, що кидається в очі - дуже низький інтерес людей до політики. Вони або взагалі не цікавляться нею або мало цікавляться, і найменше цікавиться молодь", - сказав Якименко.
За його словами, що всього 24% молоді, віком від 18 до 29 років виявляє інтерес до політики.
Відзначається, що і під час дослідження було опитано 2008 респондентів у віці від 18 років (теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%).
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