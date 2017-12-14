Кличко обіцяє перевірити чиновників, у яких знайшло порушення НАЗК

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:02

Міська влада проведе перевірки за усіма фактами порушень, на які вказало Національне агентство по запобіганню корупції після перевірки в Київській адміністрації.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, коментуючи черговий припис НАЗК, повідомляє прес-служба політика.

"Ми проведемо службові перевірки і розслідування, щоб з'ясувати чи підтверджуються факти порушень чиновниками КМДА, на які вказало НАЗК. Якщо порушення є, - вони будуть усунуті", - сказав Кличко.

Він подякував НАЗК за увагу до роботи міської влади.

"І ми всіляко допомагатимемо співробітникам агентства у боротьбі з проявами корупції", - підсумував Кличко.

Як відомо, 14 грудня НАЗК винесло припис меру Києва Віталію Кличку щодо посадовців КМДА.

Раніше НАЗК ініціювало перевірку з приводу спільного польоту мера Києва та столичних забудовників приватним літаком із Неаполя. Кличко назвав це спекуляцією.

Крім того, НАЗК внесло припис меру Києва через те, що начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міськради Сергій Красюк нібито не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

У КМДА на це відповіли, що Красюк ще рік тому зробив це.

Теми: Кличко НАЗК корупція
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