В Раді хочуть обмежити акредитацію журналістів

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:15

Глава комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар 13 грудня зареєструвала у Верховній Раді законопроект, що пропонує зобов'язати парламентських журналістів акредитовуватися на кожну сесію окремо.

Така вимога прописна в проекті закону №7395.

"Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді … проводиться прес-службою апарату ВР шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток на кожну сесію чергового скликання Верховної Ради України або одноразових акредитаційних карток", - йдеться в тексті законопроекту.

Зараз акредитація представників ЗМІ в парламенті діє протягом всього періоду повноважень парламенту чергового скликання.

Крім того, Сюмар, яка також є представником фракції "Народний фронт", пропонує в своїй ініціативі зобов'язати усі державні органи, включно з органами місцевого самоврядування, інформувати про свою діяльність винятково українською мовою.

Як відомо, у вересні депутати регламентного комітету озвучили низку зауважень щодо перебування журналістів в стінах Верховної Ради. Запропонували зробити аналіз, хто акредитований у ВР.

Українська правда
Теми: Верховна Рада законодавство ЗМІ медіа
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