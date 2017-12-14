Путін заявив, що він не проти миротворців на всьому Донбасі
Президент Росії Володимир Путін наполягає, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій територій окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.
Про це він заявив на великій прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
"Це саме Петро Порошенко говорив про необхідність спочатку озброїти співробітників ОБСЄ. Я погодився. ОБСЄ одразу від цього відмовилося", – зазначив Путін.
"Потім Петро Олексійович сказав, що треба дбати про безпеку співробітників ОБСЄ за допомогою сил ООН – я і з цим погодився. І щоб не було сумнівів, що ми з цим згодні, ми внесли проект відповідної резолюції (в ООН – ред.)", – продовжив президент РФ.
"Після цього Меркель мені в телефонній розмові сказала: Ну, чому лише на кордоні лінії поділу? Співробітники ОБСЄ переміщаються по всій території Донбасу. Погодься, будь ласка, з тим, щоб вони були під охороною всюди, в тому числі, і на кордоні між Росією і Донбасом, Росією і Україною", – розповів він.
"Я подумав – ми погодилися. ми тут же внесли корективи в свою резолюцію (в ООН – ред.)", – заявив Путін, хоча раніше був проти миротворців на кордоні.
За його словами, "зараз з'ясовується, що і цього не достатньо".
"По суті, все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом", – заявив Путін.
"Конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися лише через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів", – додав він.
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