Путін заявив, що він не проти миротворців на всьому Донбасі

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:06

Президент Росії Володимир Путін наполягає, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій територій окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками.

Про це він заявив на великій прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

"Це саме Петро Порошенко говорив про необхідність спочатку озброїти співробітників ОБСЄ. Я погодився. ОБСЄ одразу від цього відмовилося", – зазначив Путін.

"Потім Петро Олексійович сказав, що треба дбати про безпеку співробітників ОБСЄ за допомогою сил ООН – я і з цим погодився. І щоб не було сумнівів, що ми з цим згодні, ми внесли проект відповідної резолюції (в ООН – ред.)", – продовжив президент РФ.

"Після цього Меркель мені в телефонній розмові сказала: Ну, чому лише на кордоні лінії поділу? Співробітники ОБСЄ переміщаються по всій території Донбасу. Погодься, будь ласка, з тим, щоб вони були під охороною всюди, в тому числі, і на кордоні між Росією і Донбасом, Росією і Україною", – розповів він.

"Я подумав – ми погодилися. ми тут же внесли корективи в свою резолюцію (в ООН – ред.)", – заявив Путін, хоча раніше був проти миротворців на кордоні.

За його словами, "зараз з'ясовується, що і цього не достатньо".

"По суті, все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київській владі домовлятися з самим Донбасом", – заявив Путін.

"Конфлікти подібного роду в світі ніде не вирішувалися лише через посередників. Вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів", – додав він.

Олена Рощенко, УП
Теми: миротворці Донбас Путін Росія ООН
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