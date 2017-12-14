Українець Сємаков виграв бронзу на етапі Кубка IBU з біатлону

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:43

Українець Володимир Сємаков став бронзовим призером етапу Кубка IBU з біатлону, що проходить в австрійському Обертіллахі.

В індивідуальній гонці Сємаков чотири вогневих рубежа пройшов без промахів і відстав від переможця, норвежця Ветле-С`ястада Крістіансен більше, ніж на 1,5 хвилини.

Срібло здобув Міхаель Реш з Румунії.

До тор-30 у цих перегонах потрапив і українець Тарас Лесюк.

Микола Аврамчук для УП
Теми: Україна Австралія спорт
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