Українець Сємаков виграв бронзу на етапі Кубка IBU з біатлону

Українець Володимир Сємаков став бронзовим призером етапу Кубка IBU з біатлону, що проходить в австрійському Обертіллахі.

В індивідуальній гонці Сємаков чотири вогневих рубежа пройшов без промахів і відстав від переможця, норвежця Ветле-С`ястада Крістіансен більше, ніж на 1,5 хвилини.

Срібло здобув Міхаель Реш з Румунії.



До тор-30 у цих перегонах потрапив і українець Тарас Лесюк.