Українець Сємаков виграв бронзу на етапі Кубка IBU з біатлону
Українець Володимир Сємаков став бронзовим призером етапу Кубка IBU з біатлону, що проходить в австрійському Обертіллахі.
В індивідуальній гонці Сємаков чотири вогневих рубежа пройшов без промахів і відстав від переможця, норвежця Ветле-С`ястада Крістіансен більше, ніж на 1,5 хвилини.
Срібло здобув Міхаель Реш з Румунії.
До тор-30 у цих перегонах потрапив і українець Тарас Лесюк.
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