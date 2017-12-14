Путін знову перекрутив історію України

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив, що росіяни і українці – єдиний народ, спотворивши при цьому історичні факти.



Про це він розповів в прямому ефірі на щорічній підсумковій прес-конференції, відповідаючи на комплексне запитання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка.



"Слов'янський світ складно розвивався. Сама Росія складалася складно. З багатьох слов'янських племен... В кінці-кінців утворилася Русь, частиною і центром якої був Київ. І в цьому сенсі наші історичні, духовні та інші коріння дають мені право говорити, що в основі своїй ми один народ", – вкотре наголосив глава РФ



Звертаючись до українського журналіста Путін допустив, що він "може з ним не погодитися".



"В 19-столітті з'явилися люди, які почали говорити, що Україна повинна бути незалежною ... Це відбувалося в рамках імперії, де, напевно, проводилася певна насильницька русифікація", – визнав президент РФ.



Але, на його думку, для України "це найменше було важливо, тому що це - православна країна".



"Там не було в паспорті графи "національність", тільки "віросповідання". Нічим взагалі українець від росіянина не відрізнявся", – заявив Путін.

Далі президент Росії звернувся до історії 17-століття.

"Україна увійшла до складу Російської імперії в 1645 році. Трьома областями, якщо говорити сучасною мовою: Київ, Чернігів і сьогоднішній Житомир, там якось по-іншому центр називався", – заявив Путін.

Очевидно, президент РФ має на увазі події Переяславської ради і 1654 рік, коли було прийнято рішення віддати Гетьманщину Богдана Хмельницького під протекторат Московського царства. Як відомо, цей факт російські історики називають "приєднанням України до Росії"

"В результаті перебування в складі Російської імперії навколо неї приростала територія за рахунок багатьох подій: російсько-турецьких воєн, потім Другої світової війни. Але в 1922, 23, 24 роках більшовики чомусь вирішили, що всі прилеглі до історичної частини України території повинні бути занурені у новостворювану республіку – Україна. Все Причорномор'я пішло туди, після Другої світової війни пішли туди західні області", – заявив далі Путін.

Не оминув увагою президент РФ і питання анексованого в 2014 році Росією Криму:

"Так склалося, добре. Але в 1954 році взяли Крим туди віддали – в порушення чинного тоді союзного законодавства, яке вимагало згоди Верховної Ради Української РСР, вирішено було президією Верховної Ради".

Але ... народ Криму визначився так, як він визначився. Ми пройдемо через це, я впевнений ", - додав президент РФ.

Далі Путін зазначив, що "хтось вважає, що Україні краще розвиватися як самостійна держава".

"Ну напевно, так тому і бути. Якщо люди так вважають, це треба підтримати. Боротися з цим думкою безглуздо і контрпродуктивно... Але звертаю вашу увагу, що весь світ іде іншим шляхом: люди різних національностей і віросповідань, етнічно різні об'єднуються всі ближче і ближче один з одним. і в Європі це відбувається, в Азії, в Америці Північній – всюди в світі", – заявив він.

"Нас спочатку розтягнули, а потім стравили. Ми повинні нарешті прийти до усвідомлення того, що вигідно і Україні та Росії, а що контрпродуктивно. Давайте разом над цим будемо думати", – резюмував президент РФ.

Як відомо, російський президент Володимир Путін в 2015 році заявляв, що РФ і Україна "приречені" на спільне майбутнє, тому що "це один народ, один етнос".