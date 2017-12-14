На Україну рухається тепле повітря з заходу

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Четвер, 14 грудня 2017, 15:34

На територію України 15 грудня пошириться чергова порція теплого повітря з південного заходу Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Погоду в п'ятницю буде визначати поле зниженого тиску, в західних і східних областях - атмосферні фронти.

У східних і західних областях прогнозується дощ, вночі - з мокрим снігом, в Карпатах сильні опади, на решті території без опадів. У південній та східній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 20-25 м/с.

Температура вночі 0-6, вдень 3-8 градусів тепла, в південній і східній частині 6-12 вище нуля.

У Києві 15 грудня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3, вдень 4-6 тепла.

 
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У суботу, 16 грудня, в західних і північних регіонах України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях очікується мокрий сніг та дощ, вночі в Карпатах - сильні опади, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 тепла, на півдні до 8; вдень в західних областях 0-5 вище нуля, в північних, східних і Вінницькій областях 4-9, на решті території 10-14 тепла.

У Києві 16 грудня прогнозується дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4, вдень 5-7 градусів тепла.

 
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Теми: погода
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