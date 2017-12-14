Редакція "Схем" звинувачує "Український вибір" Медведчука у брехні

Редакція програми "Схеми" заперечує твердження проросійської організації "Український вибір" про те, що її журналісти незаконно знімали перельоти Віктора Медведчука.

Вона зазначає, що на сайті "Українського вибору" оприлюднили низку заяв щодо спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший" "Схеми".

Зокрема, у прес-службі організації заявили, що знімальна група начебто незаконно фільмувала в аеропорту "Київ" прямі перельоти Медведчука до Росії, адже законним є лише збір і поширення інформації щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування.

Редакція зауважує, що Медведчук не може вважатися приватною особою, бо його власне уповноважено на виконання функцій держави – а саме, на переговори від української сторони щодо звільнення заручників.

У 2016 році голова Служби безпеки України Василь Грицак пояснював, що Медведчук має виняткове право на пряме авіасполучення з країною-агресором, адже входить до гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи й періодично має літати до Москви, нагадують "Схеми".

Журналісти "Схем" встановили, що Медведчук прилетів із Москви в компанії народного депутата від "Опозиційного блоку" Тараса Козака та бізнесмена Нісана Моїсеєва.

Віктор Медведчук та Нісан Моісеєв 14 листопада 2016 року у аеропорту "Київ" "Радіо Свобода"

У прес-службі "Українського вибору" заявили, що 5 і 7 листопада журналісти "намагалися силою прорватися до Віктора Медведчука і членів його родини в приміщення аеропорту "Київ", а охоронці політика не застосовували ні сили, ні зброї.

Редакція заявляє, що звинувачення у спробах силою прорватись до Медведчука не відповідає дійсності.

"Також редакція надала слідчим всі докази та свідчення того, що знімальна група діяла повністю у рамках закону та в межах виконання редакційного завдання", – йдеться у матеріалі.

"Схеми" наголошують, що знімальна група перебувала у публічному місці і займалася професійною діяльністю, а охоронці Медведчука заважали їй: "штовхали оператора та журналіста, сліпили їх ліхтарями, світячи їм в обличчя, затуляли камери парасольками, хоча в той момент не було дощу, а також блокували авто знімальної групи".

"Ці дії вони застосували до знімальної групи навіть у той час, коли пасажирів літака Віктора Медведчука не було на території VIP-терміналу аеропорту "Київ", – додає редакція.

Правоохоронці оголосила одному з охоронців підозру, ще трьом готують підозри.

Водночас, юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

Редакція готова надати докази того, що Медвечук є публічною особою, а його охорона заважала знімальній групі виконувати свою законну роботу.