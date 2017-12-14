Бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО – штаб

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Четвер, 14 грудня 2017, 18:21

День 14 грудня у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів, однак, на деяких ділянках лінії зіткнення, російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 14 грудня.

На луганському напрямку було зафіксовано два факти порушення перемир’я. Посеред ночі загарбники з гранатометів різних типів стріляли по оборонних укріпленнях довкола Луганського. На світанку окупанти відновили провокації і, з такого ж озброєння, понад дві години обстрілювали наші опорні пункти у цьому районі.

Аби вгамувати ворога українські воїни були вимушені дати адекватну вогневу відповідь, зазначають у штабі.

На донецькому напрямку противник зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут, впродовж дня, ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Крім того, з гранатометів агресор обстрілював оборонців Кам’янки і Водяного.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

Майже у кожному випадку українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем.

Теми: АТО
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