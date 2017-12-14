НАБУ затримало на хабарі голову Дружківського міського суду Донеччини

1699 переглядів
Четвер, 14 грудня 2017, 20:38

Детективи Національного антикорупційного бюро разом із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції у Донецькій області затримали на хабарі голову одного з судів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, затримання сталося 14 грудня, одразу після отримання неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво прокурорів здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за кваліфікація справи ч.3 ст. 368 ККУ.

"Також затримано адвоката, який у вчиненні правопорушення виконував роль посередника", - сказано у повідомленні.

За версією слідства, служитель Феміди разом із адвокатом отримали хабар за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності.

За даними голови організації "Громадський патруль" Дениса Миронова, йдеться про голову Дружківського суду Геннадія Молибога.

Він зазначає, що Молибог міг отримати неправмірную вигоду від агента НАБУ в рамках оперативних дій.

Миронов зазначив у коментарі УП, що Молибог понад 8 років очолює Дружківський міський суд, та контролював хід практично всіх кримінальних справ, які були у відомості суду.

Теми: НАБУ суд хабар Донецька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мін'юст таки знайшов реєстр виплат по ЄСПЛ 14 грудня 2017, 15:00
Мін'юст не може показати, кому за 4 роки сплатив 1,5 мільярда 14 грудня 2017, 12:25
Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій? 14 грудня 2017, 11:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
НАБУ затримало на хабарі голову міського суду Донеччини
Приїзд місії МВФ до Києва відсутній у порядку денному
Сюмар роз'яснила логіку законопроекту про акредитацію ЗМІ в Раді
Усі новини

Як мешканці Русанівки облаштовують свій район

здоров'я

Лікарні купують ліки від раку на 400% дорожче міжнародних організацій

Made in Ukraine

Ще один магазин українських брендів 482 store в Києві