У містечку для переселенців під час пожежі загинув 2-річний хлопчик

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Четвер, 14 грудня 2017, 21:39

У місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.

Про це повідомляє ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа виникла о 15:23.

"На місці події після прибуття рятувальники встановили, що вогнем була охоплена одноповерхова житлова будівля, металева, розміром 20х20 метрів, яка вміщує в собі 4 квартири. Горіла квартира одна з квартир на площі 60 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло дитини – хлопчика, 2015 року народження", - йдеться у повідомленні.

В квартирі проживала родина з семи осіб, з них – п’ятеро дітей.

Причина пожежі – встановлюється.

Теми: Дніпропетровська область діти
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