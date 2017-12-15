У Тернополі стався вибух на заводі, є постраждалий

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 01:17

На підприємстві тернопільського комбінату "Будіндустрія" ТОВ "Тернопільбуд", стався вибух, під завалами опинився працівник.

Про це повідомляє 0352.ua.

Вибух стався 14 грудня близько 20:00 год. Як повідомляється, через несправне газове обладнання обрушився дах у виробничому приміщенні. Під завалами опинився працівник, віком приблизно 40 років. Чоловіка вдалося врятувати та доправити до лікарні.

"Надійшло повідомлення про вибух виробничих приміщень на підприємстві по вулиці Поліська, 6. Вибух стався через, ймовірно, порушення технологічного процесу. Внаслідок чого зруйнувалася покрівля площею 800 метрів квадратних. Під завалами опинився чоловік. Його вдалося вивільнити та доправити до лікарні, – розповів начальник управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

Теми: Тернопіль вибух
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